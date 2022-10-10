Гимаев: спрашивать нужно не только с Рябыкина, но и с селекционеров «Авангарда»

Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт Сергей Гимаев поделился мнением об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера «Авангарда».
«Как по мне, в Омске поторопились с тем, чтобы убрать главного тренера. Я считаю, что спрашивать нужно было не только с главного тренера, но и с селекционеров, которые набирали эту команду. Ошибки в селекции очевидны, но крайним сделали Рябыкина. Я согласен с тем, что «Авангард» не показывал результат, который от него рассчитывали увидеть.
Даже с таким составом проигрывать десять матчей из шестнадцати – это не дело. Тем не менее, я думаю, что Рябыкину нужно было дать ещё поработать. Видимо, поражение от «Куньлуня» оказалось слишком болезненным, и поэтому в клубе решили рубить сплеча. Я не призываю никого увольнять, но плохой старт «Авангарда» является следствием совокупности ошибок. Проблема не только в Рябыкине. Ответственность за результат также должны взять люди, которые занимались комплектованием «Авангарда», — сказал Гимаев в интервью AllHockey.
- 10 октября 2022
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