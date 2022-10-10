«Стояла мини-задача прервать серию». Кудашов — о победе в Магнитогорске впервые с 2011-го

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:1).

«В первую очередь, не знаю, знает ли об этом кто-то или нет: у нас ровно 11 лет «Динамо» не выигрывало в Магнитогорске. Поэтому сегодня мини-задача стояла прервать эту серию, команда с ней справилась. Если по игре говорить: работали, работали, наработали сегодня на победу. С первой до последней минуты как включились, все пахали, и в атаке, и в обороне и самоотверженно, с полной самоотдачей, такой вот результат и получился.

Создаётся впечатление, что бело-голубые уверены в себе колоссально? У нас, по-моему, девятая игра с очками. Естественно, это даёт уверенность, кто-то больше забивает, какие-то движения. Когда есть уверенность, ты позволяешь себе чуть больше и сил меньше тратишь. Даже не замечаешь, что ты их тратишь. Здесь такой замкнутый круг: «Работаешь, выигрываешь, становится ещё легче». А когда проигрываешь, естественно, становится тяжелее. Думаю, это от результата в первую очередь зависит, и моральное, и физическое, потому что всё в головах.

Есть ли соблазн поставить вместе игроков, поигравших в одной команде за океаном? Я в начале сезона всем говорю, что у нас нет разделения на иностранцев и русских, молодых и старых и так далее. Есть амплуа игроков, их сильные и слабые стороны и количество. Поэтому в первую очередь отталкиваемся от того, чтобы баланс в команде был. Но на самом деле, если вы посмотрите, бывают игры, когда мы соединяем иностранцев вместе, но это не связано с тем, что они иностранцы и им легче вместе играть. Просто мы понимаем, что Джордан Уил иногда на краю поможет своими качествами Эрику О’Деллу и Якобу Лилье. Один может забить, второй отработать, третий что-то создать. Также и у всех игроков, мы пытаемся за счёт сильных сторон собрать эти пятёрки, но никак не по дружественным отношениям, языкам или по национальности.

За счёт чего удалось превзойти по движению «Металлург»? Я не знаю, как ответить. Все игроки готовятся, выходят на игру и включаются. По-другому никак нельзя. Я уже не раз говорил: у нас молодая, новая команда, которая понимает, за счёт чего мы можем соревноваться. В первую очередь это работоспособность, то, что есть у игроков. Они должны отдаться полностью, только после этого можно прийти к результату. Все поняли, за счёт чего мы можем играть, и мы стараемся этому следовать.

Энергии и заряда хватило на все три периода? Нет, и был момент, когда «Магнитка» перехватывала инициативу. Но сыграли правильно по заданию, где в среднюю зону вывели шайбу, где-то завезли в зону соперника, дали вовремя поменяться. Мы не переигрывали сегодня смены. Надо отдать должное «Металлургу» второй период они всегда хорошо играют, накладывают смены, зажимают соперника, и он иногда теряет силы. Мы сегодня не дали этого сделать, практически несколько смен таких всего было. Поэтому ровно все игроки сыграли, не переигрывали и сэкономили силы», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Металлурга».