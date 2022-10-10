34-летнего Уэйна Симмондса не забрали с драфта отказов

34-летнего нападающего «Торонто» Уэйна Симмондса не забрали с драфта отказов, сообщает инсайдер Крис Джонстон в своём «Твиттере».
Сообщается, что игроков «Торонто» Кайла Клиффорда, Адама Годетта и Виктора Мете также не забрали с драфта отказов.
Напомним, игроков выставили на драфт отказов сутки назад.
В прошлом сезоне Симмондс сыграл за «Торонто» 38 матчей в регулярном сезоне, в которых забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В плей-офф канадский нападающий провёл семь матчей и набрал одно (0+1) очко.
Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Уэйн Симмондс сыграл 1072 матча за такие клубы, как «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В этих матчах игрок набрал 546 очков (271+275).
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