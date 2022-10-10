«Вышли в первом периоде – они бегут, мы стоим». Коробкин об игре с московским «Динамо»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:3).
«Проиграли, осадочек плохой остался. Не могу сказать, что играли плохо. И моменты создавали… Но где-то удача от нас отвернулась. Может быть, ещё усталость после поездки сказывается. Потому что вышли в первом периоде – они бегут, мы стоим. Провели собрание после первого периода, поговорили. Начали активнее играть. Вроде что-то начало получаться, но шайба не идёт в ворота. Надо возвращать удачу на свою сторону. Как это сделать? Только переработать. Разбирать видео и перерабатывать», — цитирует Коробкина официальный сайт КХЛ.
Следующий матч «Металлург» проведёт дома с казанским «Ак Барсом» 12 октября (17:00 мск). Московское «Динамо» сыграет на своём льду с череповецкой «Северсталью» 12 октября (19:30 мск).
- 10 октября 2022
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