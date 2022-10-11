Крикунов: Илья Воробьёв работает в «Металлурге» и пусть работает, а вы что хотели?

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о работе наставника магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Динамо» (1:3).

«Илья Воробьёв работает и пусть работает, а вы что хотели? Пусть работает дальше, там очень много работы. Там непочатый край работы. Вы же видите, как играет Магнитогорск. Команда недавно прилетела с Дальнего Востока, о чём сейчас вообще можно говорить? Пусть работают, там полно идей и дел», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в следующем матче «Металлург» примет казанский «Ак Барс». Встреча состоится в среду, 12 октября. Начало – в 17:00 мск. Подопечные Ильи Воробьёва занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.