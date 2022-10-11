«НХЛ больше не рады в Чехии». Гашек – об участии российских игроков в матчах в Праге

Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за допуск российских игроков к выставочным матчам, которые проходили в Чехии.

«В выходные два матча НХЛ проходили в Праге. Руководство НХЛ не уважало позицию нашего МИД о том, что российские игроки не должны играть в этих матчах. Пока нынешние лидеры НХЛ не уйдут в отставку, а новые не извинятся перед нашей страной, НХЛ больше не рады в Чехии», написал Гашек в своём «твиттере».

Напомним, в Праге «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» провели два выставочных матча, в которых приняли участия российские игроки Яков Тренин и Евгений Свечников.

Напомним, ранее Гашек посылал официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ эти письма проигнорировала.