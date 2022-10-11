Александр Кожевников: от Рябыкина в «Авангарде» мало что зависело

Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера омского «Авангарда».

«Чем больше смотрел матчей «Авангарда» на старте сезона, тем лучше понимал, что спортивной логикой там и не пахнет. Было видно, что внутри идет возня, все разделены на группы. В профессиональном клубе такого быть не может. Но в «Авангарде», к сожалению, мы это получили.



Все же видели, что произошло на следующий день после «Магнитки». С «Куньлунем» половина команды просто отсутствовала. Не думаю, что случайно. В спорте это называется «сплав».

После канадского тренера-временщика от «Авангарда» остались только обломки — всё было выжато на короткой дистанции, основные легионеры и лидеры команды уехали, молодёжь не подведена. Эти обломки летом «припудрили» странной селекцией — пара громких имён в атаку, но никого — в оборону и особенно в ворота.



На старте сезона вся эта конструкция поехала на выезд. Если при временщике «Авангард» привык сидеть в Москве и играть в щадящем режиме, то тут путешествие из 12 матчей и трёх стран. При перекошенном составе…



Так что всё наслоилось и было обречено посыпаться. А Рябыкин здесь — не фактор.

Вывожу тренера из-под критики? Послушайте, от Рябыкина там мало что зависело. Календарь, селекция, возня, когда на лёд выходят не только хоккеисты, но и агенты. Тут тренер обречён.



Хорошо знаю Дмитрия, он — боец, начал вести жёсткую политику, «строить» эти лагеря. Где-то, наверное, брал пример со своего предшественника, канадского стекольщика, которому прощалось всё. Но не учёл, что это «Авангард», где в своих не верят. А был бы «мягкой игрушкой» — дотянул бы как минимум до «Амура» с «Адмиралом», — сказал Кожевников в интервью Russia-hockey.