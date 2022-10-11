«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Денисом Вихаревым

«Нефтехимик» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Денисом Вихаревым, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне форвард провёл четыре матча и набранными очками не отметился. Всего за «Нефтехимик» Вихарев провел 25 игр и отметился семью (4+3) набранными баллами за результативность.

30-летний форвард подписал однолетнее соглашение с «Нефтехимиком» в апреле 2022 года.

В прошлом сезоне игрок провёл 17 матчей в рамках регулярного чемпионата и четыре игры в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, набрав в сумме семь (4+3) очков при показателе полезности «-4».



Ранее Вихарев выступал в КХЛ за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Адмирал» и ХК «Сочи». Всего на его счету 297 матчей в лиге, в которых он забросил 46 шайб и отдал 73 голевые передачи при показателе полезности «-34».