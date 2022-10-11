Первый номер драфта-2022 Слафковски попал в основной состав «Монреаля» после предсезонки

Первый номер драфта НХЛ – 2022 Юрай Слафковски включён в основной состав «Монреаля» по итогам тренировочного лагеря, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Форвард тренировался в звене с нападающими «Канадиенс» Кристианом Двораком и Бренданом Галлахером.
«Это очень, очень здорово. Я всегда верил, и я счастлив, но до первого матча в сезоне ещё есть над чем поработать», — цитирует Слафковски официальный сайт НХЛ.
Напомним, Слафковски присоединился к «Монреалю» в июле 2022 года. Форвард заключил с клубом стандартный контракт новичка на три года с кэпхитом $ 950 тыс. Также в контракте прописаны бонусы – при достижении определённых показателей его зарплата может вырасти до $ 4,45 млн.
В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии. В составе ТПС словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата, к которым добавил ещё семь (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской Liiga.
На Олимпийских играх – 2022 Юрай вместе со сборной Словакии выиграл бронзовые медали. Кроме того, форвард стал самым ценным игроком ОИ-2022 и лучшим снайпером турнира, забросив семь шайб.
- 11 октября 2022
-
11:15
-
10:51
-
10:23
-
09:33
-
09:05
-
08:54
-
08:17
-
08:00
-
01:36
-
00:06
- 10 октября 2022
-
23:23
-
22:53
-
22:28
-
22:09
-
22:01
-
21:46
-
21:32
-
21:25
-
21:15
-
21:11
-
20:56
-
20:21
-
20:13
-
19:53
-
19:15
-
18:56
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
16:56
-
16:43
-
16:37