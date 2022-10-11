Первый номер драфта-2022 Слафковски попал в основной состав «Монреаля» после предсезонки

Первый номер драфта НХЛ – 2022 Юрай Слафковски включён в основной состав «Монреаля» по итогам тренировочного лагеря, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Форвард тренировался в звене с нападающими «Канадиенс» Кристианом Двораком и Бренданом Галлахером.

«Это очень, очень здорово. Я всегда верил, и я счастлив, но до первого матча в сезоне ещё есть над чем поработать», — цитирует Слафковски официальный сайт НХЛ.

Напомним, Слафковски присоединился к «Монреалю» в июле 2022 года. Форвард заключил с клубом стандартный контракт новичка на три года с кэпхитом $ 950 тыс. Также в контракте прописаны бонусы – при достижении определённых показателей его зарплата может вырасти до $ 4,45 млн.

В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии. В составе ТПС словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата, к которым добавил ещё семь (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской Liiga.



На Олимпийских играх – 2022 Юрай вместе со сборной Словакии выиграл бронзовые медали. Кроме того, форвард стал самым ценным игроком ОИ-2022 и лучшим снайпером турнира, забросив семь шайб.