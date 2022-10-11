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Защитник «Сибири» объяснил причины неудачной серии клуба

Защитник «Сибири» объяснил причины неудачной серии клуба
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Защитник «Сибири» Тимур Ахияров подвёл итоги встречи с «Адмиралом».

«Заждался первой шайбы в КХЛ? Да, заждался, наконец-то забросил. Очень этому рад. Забил бывшей команде? Радость-то она присутствует, но и угасает за счёт того, что команда проиграла.

Тренер почти не поменял игровые сочетания с прошлой встречи? Ничего не сломалось, просто мало блокировали бросков. Наверное, та команда хотела больше выиграть. Держал ли мысль, что «Адмирал» наступает на пятки? Да, в принципе, не только «Адмирал». Турнирная таблица очень плотная, одну встречу проиграл — можешь сразу сместиться.

Не хватило везения? Да, просто нереализация моментов. Даже, возможно, просто где-то не повезло. Придаст ли гол мне уверенности? Я думаю, да. Я понял, что бросать по воротам нужно почаще, чтобы забивать. Вот и всё», — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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