Защитник «Сибири» объяснил причины неудачной серии клуба

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров подвёл итоги встречи с «Адмиралом».
«Заждался первой шайбы в КХЛ? Да, заждался, наконец-то забросил. Очень этому рад. Забил бывшей команде? Радость-то она присутствует, но и угасает за счёт того, что команда проиграла.
Тренер почти не поменял игровые сочетания с прошлой встречи? Ничего не сломалось, просто мало блокировали бросков. Наверное, та команда хотела больше выиграть. Держал ли мысль, что «Адмирал» наступает на пятки? Да, в принципе, не только «Адмирал». Турнирная таблица очень плотная, одну встречу проиграл — можешь сразу сместиться.
Не хватило везения? Да, просто нереализация моментов. Даже, возможно, просто где-то не повезло. Придаст ли гол мне уверенности? Я думаю, да. Я понял, что бросать по воротам нужно почаще, чтобы забивать. Вот и всё», — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 11 октября 2022
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