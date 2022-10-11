Эмиль Гарипов потерпел первое поражение за «Нефтехимик» — в матче с бывшим клубом

Голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов потерпел первое поражение в новом клубе. Это случилось в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором».
Российский вратарь отразил 31 из 32 бросков. Единственный гол он пропустил на 45-й минуте встречи после броска Альберта Яруллина. Этого челябинцам хватило для победы.
Отметим, что нынешний сезон Гарипов начинал как раз в составе «Трактора». После двух поражений подряд на старте чемпионата от голкипера решили отказаться. После этого Гарипов выиграл все шесть матчей в составе нижнекамской команды.
Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
- 11 октября 2022
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