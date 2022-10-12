Панарин в одной атаке финтами накрутил Хедмана и Пойнта. Видео

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин шикарными финтами смог обыграть канадского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта и шведского защитника Виктора Хедмана.



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В ночь на 12 октября на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся матч стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



На 46-й минуте матча Панарин отдал голевой пас на Мику Зибанеджада. Эта передача стала для него 250-м очком за клуб и помогла его команде одержать победу в напряжённом матче. Это единственное результативное действие Панарина в игре.



Ранее Панарин стал лучшим распасовщиком согласно анализу, проведённому порталом Daily Faceoff. В выборку попали 18 хоккеистов, а основой анализа послужили их статистические данные в прошлом сезоне.