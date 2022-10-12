Гатиятулин: серия поражений «Трактора» поддавливала, где-то присутствует спешка

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (1:0).
«Задача была сегодня победить. Она выполнена. Слова благодарности команде за самоотдачу. Непростой матч, скованность была видна. Тем не менее ребята молодцы, хорошо сыграли в обороне, в меньшинстве, и победили. В каждой игре во главе – результат. Конечно, после каждого матча проводится работа, игра разбирается, объясняем ребятам, какие моменты нужно улучишь и поправить, но результат во главе.
Два подряд удаления в третьем периоде за выброс шайбы? Эта неудачная серия поддавливает, где-то присутствует спешка, торопимся. Все ребята всё понимают. После каждой игры приобретаем опыт, в дальнейшем такие ошибки будут минимизированы», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Челябинский клуб прервал пятиматчевую серию поражений и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции.
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