Главный тренер «Калгари»: быть капитаном команды в Канаде очень сложно, не то что на юге

«Калгари Флэймз» продолжит играть без капитана в новом сезоне НХЛ. Клуб не назначал нового капитана после ухода Марка Джиордано в 2021 году. Ожидается, что «огоньки» начнут сезон с тремя-четырьмя альтернативными капитанами, об этом сообщил главный тренер команды Дэррил Саттер.

«Нет необходимости назначать кого-то одного. У нас есть два парня в возрасте за 30, которые отлично представляют нашу команду. Это Микаэль Баклунд и Крис Танев. Можно считать их сокапитанами. Также у нас есть несколько обладателей Кубка Стэнли, но им необязательно нужна литера. Мы всё ещё в поиске. Быть капитаном команды в Канаде очень сложно. Это вам не где-нибудь на юге или там, где нет хоккейного рынка. Это другое. На команду оказывается большое давление.

Игинлу и Джиордано было легко сделать капитанами. Они были лучшими во всём. Но в целом это большое бремя, и поэтому не у каждой команды в лиге есть капитан. Вы хотите, чтобы игрок прежде всего хорошо играл, а не нёс этот крест», – приводит слова Саттера официальный сайт клуба.

Новый сезон «Калгари» начнёт домашним матчем с «Колорадо» в ночь на 14 октября в 4:30 мск.