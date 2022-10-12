Защитник «Динамо» Мск Бойков и игрок «Северстали» Тимашов чуть не подрались на раскатке

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь». К середине второго периода счёт не открыт — 0:0.

Перед матчем между защитником динамовцев Сергеем Бойковым и игроком обороны череповчан Николаем Тимашовым едва не случилась драка. Хоккеисты сошлись в середине площадки во время разминки и эмоционально друг с другом поговорили, потолкавшись клюшками. Нападающий «Северстали» Дмитрий Моисеев попытался прервать стычку, проехав между игроками, однако это не сильно помогло. Тем не менее Бойков и Тимашов в итоге удержались от драки.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».