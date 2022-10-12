Широков рассказал, осталась ли у него мотивация после побед на ОИ, ЧМ и в Кубке Гагарина

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, может ли назвать себя голодным до медалей игроком после побед на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубке Гагарина.



«Могу ли назвать себя голодным и злым игроком? Когда ты выигрываешь, каждый год готовишься к сезону и тебе хочется повторить те эмоции, что ты испытал. Каждый раз, когда ты выигрываешь, это новые эмоции, тебе их не хватает, и ты хочешь ещё и ещё. Сложно передать это словами, но, выиграв раз, ты хочешь делать это постоянно.



Хочется пройти долгий путь с командой, потому что победа на ЧМ — немного другое, там собираешься со сборной на небольшой промежуток времени. В команде ты идёшь от первого дня предсезонки, когда всем тяжело, и до последней встречи сезона, когда ты выигрываешь кубок. Это мотивирует, хочется это испытать ещё раз», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате» завтра, 13 октября.