Бойков — о стычке с Тимашовым: никому в этой лиге не позволю пересекать нашу красную линию

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков прокомментировал эпизод перед матчем с «Северсталью», когда чуть не подрался с игроком соперников Николаем Тимашовым.
«Как всегда и говорил — я буду биться за свою команду, я буду биться за своё. Я никому не дам в этой лиге пересекать нашу красную линию. С этого всё и началось. Могло ли быть продолжение выяснений отношений в ходе матча? Всё могло быть, это же игра. Могло произойти всё, но так сложилось, что не произошло.
Во втором периоде ничего особенного не произошло, просто ушла концентрация. Но хорошо сыграли в меньшинстве, выстояли, все ребята — молодцы. Ловили шайбы на себя, и очень хорошо сыграла вратарская линия. Всегда сложно играть четыре матча день через день. Но где-то надо доставать из себя эмоции и играть.
Помогает ли мне лучше адаптироваться к такому календарю большой заокеанский опыт? Ну я же не в прошлом и не в этом году сюда приехал. Остались какие-то воспоминания, но всё равно мы находимся в одной лодке, и все ребята одинаково готовились на сборах, так что тут всё нормально», — сказал Бойков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 12 октября 2022
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