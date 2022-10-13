Первый номер драфта Слафковски прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче с «Торонто»
Поделиться
Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал победный матч НХЛ с «Торонто» (4:3), в котором словацкий форвард оформил свой дебют в лиге.
«В это трудно поверить. Моя первая игра в НХЛ и сразу против Остона Мэттьюса, одного из моих любимых игроков, на играх которого я вырос. Я мечтал сыграть в НХЛ, и вот это случилось. Выиграть так, как мы это сделали, в самой концовке — что может быть лучше?» — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.
«Монреаль» в прошедшем матче вырвал победу за 19 секунд до конца третьего периода благодаря голу Джоша Андерсона.
18-летний словак был выбран под первым номером на драфте НХЛ — 2022. В матче с «Торонто» форвард очков не набрал, проведя на площадке 10 минут 34 секунды.
Комментарии
- 13 октября 2022
-
11:09
-
10:50
-
10:38
-
10:15
-
10:14
-
09:57
-
09:50
-
08:56
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:02
-
07:32
-
07:21
-
06:23
-
06:21
-
05:52
-
05:51
-
04:57
-
04:35
-
03:10
-
00:12
-
00:07
- 12 октября 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:15
-
23:05
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:32
-
22:30
Партнерский контент