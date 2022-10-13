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Первый номер драфта Слафковски прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче с «Торонто»

Первый номер драфта Слафковски прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче с «Торонто»
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Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал победный матч НХЛ с «Торонто» (4:3), в котором словацкий форвард оформил свой дебют в лиге.

«В это трудно поверить. Моя первая игра в НХЛ и сразу против Остона Мэттьюса, одного из моих любимых игроков, на играх которого я вырос. Я мечтал сыграть в НХЛ, и вот это случилось. Выиграть так, как мы это сделали, в самой концовке — что может быть лучше?» — приводит слова Слафковски официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» в прошедшем матче вырвал победу за 19 секунд до конца третьего периода благодаря голу Джоша Андерсона.

18-летний словак был выбран под первым номером на драфте НХЛ — 2022. В матче с «Торонто» форвард очков не набрал, проведя на площадке 10 минут 34 секунды.

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