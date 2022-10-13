ХК «Сочи» получил от СКА права на бывшего вратаря «Виннипега» Михаила Бердина
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ХК «Сочи» получил от СКА права на бывшего вратаря «Виннипега» Михаила Бердина, отдав взамен права на нападающего Максима Муранова, сообщает пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Виннипег» объявил, что 24-летний российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Права на хоккеиста останутся у «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платёжной ведомости. Голкипер сообщил, что хотел бы выступать в КХЛ и быть ближе к своей родине и семье.
18-летний форвард Муранов выступает в Западной хоккейной лиге в Канаде за «Калгари Хитмен». В текущем сезоне форвард набрал одно очко в пяти матчах.
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