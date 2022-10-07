«Сейчас хочу быть со своей родиной». Русский вратарь внезапно сорвался из НХЛ

Михаил Бердин и его представитель отрицают все проблемы с дисциплиной, слухи о которых начали появляться в Америке.

Накануне из НХЛ пришла интересная новость. Официальный сайт «Виннипег Джетс» сообщил, что 24-летний вратарь Михаил Бердин не будет выступать за канадский клуб в грядущем чемпионате.

В «Джетс» объявили, что российский голкипер не останется в клубе в сезоне-2022/2023 в связи с рекомендацией программы Национальной хоккейной лиги по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Права на хоккеиста останутся у «Виннипега». Но клуб не будет платить ему зарплату. Также его кэпхит не будет учитываться в платёжной ведомости.

В рамках соглашения между клубом, НХЛ и профсоюзом игроков Бердину разрешено подписать однолетний контракт за пределами Северной Америки.

«Михаил Бердин покидает «Виннипег», чтобы быть ближе к своей семье в России. Он будет играть в КХЛ», — с ходу сообщил североамериканский агент Бердина Дэн Мильштейн.

Далее, прежде всего — в Северной Америке, начали появляться слухи о том, что у Михаила, дескать, имеют место быть проблемы с алкоголем и даже наркотиками. Поэтому агенту пришлось выступить уже с более подробным заявлением.

«У Миши Бердина нет и не было проблем с алкоголем и наркотиками. Психологически ему стало трудно одному вдали от России без близких людей, а эта программа — единственный вариант, как можно вернуть хоккеиста при действующем контракте с правом заморозить его и играть в другой лиге», — подробно описал ситуацию Мильштейн, клиентами которого в НХЛ является целая россыпь звёздных игроков.

Не доверять Мильштейну поводов нет, так как Дэн давно зарекомендовал себя в качестве солидного агента и одного из ведущих людей в этом бизнесе. Сейчас Михаилу действительно будет лучше поиграть в России и постараться реанимировать свою карьеру. Сделать это в «Виннипеге» было бы сложно.

«В эту программу можно попасть по целому ряду причин, в том числе из-за психологических проблем. Моё участие в этой программе добровольное. Это исключительно моя инициатива, а не клуба. Никаких проблем психологического характера у меня нет. Я счастлив, что возвращаюсь домой. Клубу я сформулировал это так, что хочу вернуться к семье в такое непростое время. Сейчас хочу находиться со своими родными и со своей родиной.

«Виннипег» не хотел терять права на меня. Если бы они расторгли контракт, то им бы пришлось выставлять меня на драфт отказов. Меня могла бы забрать другая команда, а это не входило в их планы. Если я захочу вернуться в НХЛ, то буду играть именно за «Виннипег», — цитирует вратаря Sport24.

Михаил Бердин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Вполне достойный ответ, но определённые проблемы, судя по тому, как резко Бердин сорвался в Россию, вероятно, имеются. Видимо, за океаном Михаил чувствует себя не в своей тарелке.

Теперь главный вопрос: где же в итоге будет играть Михаил в КХЛ? Права на него принадлежат СКА (за который Бердин успел сыграть 14 матчей ещё в сезоне-2020/2021) – армейцы получили их обратно в мае 2022 года после того, как отдали южанам права на другого российского голкипера – Алексея Мельничука. Сейчас в составе «леопардов» Алексей выглядит не так уверенно, как хотелось бы. Недавно клубы уже провернули обмен форвардами: Василий Глотов переехал в Питер, а Артём Фёдоров стал хоккеистом «Сочи». Думается, впереди нас ждёт ещё одна сделка, но теперь с участием вратарей.

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Пара Бердин – Третьяк выглядит интересно, согласитесь. Да, молодо и рискованно, но ведь у руля сочинцев нынче известный специалист по работе с молодёжью Андрей Назаров. Среди тренеров КХЛ мало кто умеет продуктивно работать с молодыми хоккеистами так, как это делает Назаров. Достаточно вспомнить, сколько будущих звёзд работали и воспитывались под началом Андрея Викторовича в «Тракторе», «Северстали» или «Витязе». Да и в «Нефтехимике» людей, прошедших школу Назарова и закалившихся ей, хватает. Дисциплина и прогресс Бердину обеспечены, а это то, что сейчас нужно.

Так что для Бердина перезагрузка в «Сочи» видится оптимальным вариантом (тем более один из тренеров сочинцев – Андрей Зюзин – является отчимом Михаила), а вот слухи о том, что голкипер может оказаться в «Куньлуне», не подтверждаются. Да и с чего бы СКА отдавать молодого россиянина в китайскую команду? В ближайшее время всё станет известно, осталось набраться терпения.