В Швеции заявили, что вся Европа выступила против участия России в Кубке мира по хоккею

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что все европейские федерации высказались в отношении России по вопросу участия в Кубке мира по хоккею.
«Мы чётко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть против российской команды, пока идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Форсберга «Aftonbladet».
Форсберг также отметил, что не видел заявления Билла Дейли, но считает, что НХЛ и профсоюз игроков NHLPA признали остроту вопроса о России в Европе. Особенно после того, как чешское правительство изначально объявило, что ни один российский игрок не будет допущен в Чехию на матч-открытие НХЛ в Праге между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе».
Отметим, что в итоге всех российских игроков, заявленных на матчи в Праге, допустили в Чехию.
- 13 октября 2022
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