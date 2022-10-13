Наставник «Трактора» прокомментировал поражение в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:2 ОТ).
«Равная игра. Неплохо провели первый и второй период. Третий играли по счёту. Были моменты, но мы их не реализовали.
Почему команда играет в шесть защитников, а не в семь? Михаил Горюнов-Рольгизер после травмы не до конца набрал форму, поэтому его 13-м одеваем. Играем в три пары и 13 нападающих. Сейчас возвращаются ребята из лазарета, посмотрим, кто в каком состоянии. Подумаем перед следующей игрой, действовать в три пары или в семь защитников.
Как оценю игру Адама Альмквиста? В команду влился. Он без предсезонки, приехал по ходу чемпионата. Это сказывается. Он мастеровитый игрок, мы знаем его возможности. Через игры набирает форму, как и Сергей Шумаков.
Как будет строиться подготовка к матчу с «Ак Барсом»? Завтра выходной, потому что получилось почти восемь игр через день. Завтра ребята полноценно отдохнут. Будет один день потренироваться.
По какой причине заявили Александра Рыкова и почему он не вышел на лёд? Он хорошо проводит игры в ВХЛ. Думал, если будет возможность, то обязательно выпустим. Была упорная борьба, поэтому такой возможности не было», — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».
- 13 октября 2022
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