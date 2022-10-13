Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о стычке Мисюля с Галимовым: Даня стерпел, судьи неправильно разобрались

Никитин — о стычке Мисюля с Галимовым: Даня стерпел, судьи неправильно разобрались
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал стычку защитника ярославцев Даниила Мисюля и форварда СКА Эмиля Галимова.

Стычка Мисюля с Галимовым? Мы с Даней разговаривали после Екатеринбурга, где он повёл себя как смелый парень, но против него выступал опытный парень, и мы получили удаление. Сегодня Даня стерпел. Считаю, судьи неправильно разобрались в этом моменте. Но он поступил по-мужски, принял на себя, готов был делать это ради команды. В хоккее нужно выкладывать своё личное «я» на весы командного успеха. Даня сегодня это сделал», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Никитин — о победе над СКА: лидер для мужского коллектива должен быть как красная тряпка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022