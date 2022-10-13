Никитин — о стычке Мисюля с Галимовым: Даня стерпел, судьи неправильно разобрались

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал стычку защитника ярославцев Даниила Мисюля и форварда СКА Эмиля Галимова.

Стычка Мисюля с Галимовым? Мы с Даней разговаривали после Екатеринбурга, где он повёл себя как смелый парень, но против него выступал опытный парень, и мы получили удаление. Сегодня Даня стерпел. Считаю, судьи неправильно разобрались в этом моменте. Но он поступил по-мужски, принял на себя, готов был делать это ради команды. В хоккее нужно выкладывать своё личное «я» на весы командного успеха. Даня сегодня это сделал», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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