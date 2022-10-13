«Я не пью кофе». Овечкин рассказал про любимый напиток
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не любит кофе, а также о своём распорядке дня.
«Я не пью кофе. Я не люблю кофе. Я всегда пью газировку на скамейке запасных, моя любимая — кока-кола, — приводит слова Овечкина RMNB.
Также Овечкин рассказал, что на сон у него уходит девять часов, плюс дневной сон. Александр добавил, что он не любит завтракать и в течение дня переходит на тяжёлые углеводы: яйца, блины, вафли.
На счету Овечкина в данный момент 780 голов, российский нападающий отстаёт от Гретцки на 114 шайб.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 14 октября. Начало встречи — в 2:30 мск.
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