Наставник СКА Роман Ротенберг: без поражений не бывает побед

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:3).

«Без поражений не бывает побед! Огромное спасибо всем, кто с нами! А нас много и с каждым днём всё больше и больше! Работаем, дружно ВСЕ ВМЕСТЕ! Будем сильнее! Всем добра!» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Ярославле завершился очередной матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» принимал питерский СКА. Победу со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) одержали хозяева.

Это поражение стало первым для СКА в основное время. Серия с набранными очками у питерцев длилась 17 матчей.

Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с минским «Динамо» 15 октября в 17:00 мск. СКА сыграет в гостях с подмосковным «Витязем» 15 октября в 18:00 мск.