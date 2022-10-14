Нападающий «Северстали» рассказал о переговорах с «Монреалем»

Белорусский нападающий череповецкой «Северстали» Александр Суворов высказался о мечте со временем перебраться в НХЛ и сообщил о том, что весной этого года уже был на связи с одним из клубов.



«Есть ли мысли о драфте НХЛ 2023 года? Да, в мае я уже разговаривал с одним клубом НХЛ. Если не изменяет память, это был «Монреаль». Но для меня не будет катастрофой, если никто не выберет на следующем драфте, уж точно карьеру по этой причине не завершу. Буду больше работать. Есть много примеров, когда хоккеисты уезжали в НХЛ без драфта. Взять тех же Усова, Панарина. Артемия никто не знал, а он за два сезона показал себя и уехал, сейчас очень прилично выступает, плюс контракт хороший. Тот же Кузьменко, который без драфта всю жизнь играл в КХЛ, сейчас пробивается в «Ванкувер».



Задрафтуют – будет приятно, не задрафтуют – на этом жизнь ни в коем случае не остановится, значит, так надо. Дай бог, чтобы через какое-то время осуществилась мечта туда переехать и играть в НХЛ. Буду идти за этой мечтой постепенно», – приводит слова Суворова «Прессбол».



19-летний Суворов в текущем сезоне принял участие в восьми играх «Северстали» в Фонбет Чемпионате КХЛ, забросил пять шайб и отметился двумя результативными передачами.