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Результаты матчей КХЛ 12 октября, видеообзоры, турнирная таблица. Расписание матчей КХЛ на 13 октября

Игроки «Динамо» и «Северстали» подрались на клюшках ещё до начала матча. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 12 октября
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«Магнитка» отказалась продолжать серию поражений, Андрей Разин заменил вратаря прямо по ходу серии буллитов.

12 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Ерёменко (Кёрран, Голдобин) – 05:49 (5x5)   2:0 Зернов – 14:38 (бул)   3:0 Коробкин (Неколенко, Фисенко) – 38:01 (5x5)   3:1 Сафонов (Дыняк) – 45:04 (4x5)   4:1 Коростелёв (Земчёнок, Чибисов) – 52:21 (5x5)

«Ак Барс» не нашёл контраргументов во встрече с «Металлургом». Команда Ильи Воробьёва с первых минут матча захватила преимущество и с ходу получила несколько голевых возможностей. Поначалу с угрозами справлялся вратарь казанцев Амир Мифтахов, но на шестой минуте не выручил и он: белорусский защитник Владислав Ерёменко подключился к стремительной контратаке и, не сближаясь, перехитрил голкипера точным броском. В конце отрезка Денис Зернов заработал буллит, уверенно реализовал его и увеличил фору до двух шайб.

Во второй двадцатиминутке «барсы», казалось бы, отквитали одну шайбу, однако на видеопросмотре судьи обнаружили офсайд и взятие ворот отменили. Зато незадолго до второго перерыва уральцы забросили ещё: Егор Коробкин дальним броском вновь огорчил Мифтахова. В третьем периоде «Ак Барс» усилиями Ильи Сафонова сократил отставание в счёте, но «Магнитка» своего не упустила и последнее слово в матче оставила за собой: четвёртую шайбу в исполнении магнитогорцев забросил Никита Коростелёв.

Таблица КХЛ

После двух поражений подряд – от московского «Динамо» и «Авангарда» – «Магнитка» возвращается в погоню за «Автомобилистом», который остаётся лидером Восточной конференции. Впрочем, дальше «сталеварам» не будет легко: их следующие соперники – «Торпедо» и всё те же «Ак Барс» с «Авангардом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Моисеев (Думбадзе) – 49:58 (5x5)   1:1 Джиошвили (Рашевский, Мартынов) – 54:56 (5x4)   2:1 Кодола – 65:00 (ПБ)

«Динамо» и «Северсталь», имеющие богатую историю взаимоотношений, в том числе в плей-офф, сыграли в Москве. Страсти внутри противостояния закипели уже на раскатке. Сергей Бойков и Николай Тимашов «закусились» друг с другом около красной линии. Хоккеисты обменялись ударами клюшкой по ногам и едва не схватились за грудки. Но их партнёрам в итоге удалось успокоить ситуацию. Причиной конфликта стало то, что Тимашов, по мнению Бойкова, заехал на половину площадки «Динамо» – во время раскатки это запрещено правилами.

ВИДЕО

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Сама игра тоже шла, что называется, «от ножа». Соперники не стремились отсиживаться в окопах и на регулярной основе зарабатывали голевые моменты. Шансов на успех было больше у «Северстали»: 10 из первых 40 минут матча череповчане провели в большинстве.

В третьем периоде гости всё же забили – и для этого им понадобилась одна передача. Давид Думбадзе пасом из борьбы вывел Дмитрия Моисеева один на один с Ильёй Коноваловым, и нападающий хладнокровно переиграл вратаря.

«Динамо» бросило все силы на созидание и вскоре добилось для себя удаления. Позиционные атаки команде не удались, а вот резкий вход в зону в исполнении Максима Джиошвили пришёлся очень кстати – 1:1. 26-летний форвард забросил четвёртую шайбу в карьере, и любопытно, что три из них побывали именно в воротах «Северстали».

Исход встречи решился в серии буллитов. Владислав Подъяпольский пропустил с двух первых же бросков, и Андрей Разин решил заменить его на Дмитрия Шугаева. Рокировка не помогла: череповецкие нападающие забить не сумели, а Шугаев пропустил от бывшего одноклубника – Владислава Кодолы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 13 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Не начался
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