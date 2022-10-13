Игроки «Динамо» и «Северстали» подрались на клюшках ещё до начала матча. Итоги дня КХЛ

12 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.
«Ак Барс» не нашёл контраргументов во встрече с «Металлургом». Команда Ильи Воробьёва с первых минут матча захватила преимущество и с ходу получила несколько голевых возможностей. Поначалу с угрозами справлялся вратарь казанцев Амир Мифтахов, но на шестой минуте не выручил и он: белорусский защитник Владислав Ерёменко подключился к стремительной контратаке и, не сближаясь, перехитрил голкипера точным броском. В конце отрезка Денис Зернов заработал буллит, уверенно реализовал его и увеличил фору до двух шайб.
Во второй двадцатиминутке «барсы», казалось бы, отквитали одну шайбу, однако на видеопросмотре судьи обнаружили офсайд и взятие ворот отменили. Зато незадолго до второго перерыва уральцы забросили ещё: Егор Коробкин дальним броском вновь огорчил Мифтахова. В третьем периоде «Ак Барс» усилиями Ильи Сафонова сократил отставание в счёте, но «Магнитка» своего не упустила и последнее слово в матче оставила за собой: четвёртую шайбу в исполнении магнитогорцев забросил Никита Коростелёв.
После двух поражений подряд – от московского «Динамо» и «Авангарда» – «Магнитка» возвращается в погоню за «Автомобилистом», который остаётся лидером Восточной конференции. Впрочем, дальше «сталеварам» не будет легко: их следующие соперники – «Торпедо» и всё те же «Ак Барс» с «Авангардом».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Динамо» и «Северсталь», имеющие богатую историю взаимоотношений, в том числе в плей-офф, сыграли в Москве. Страсти внутри противостояния закипели уже на раскатке. Сергей Бойков и Николай Тимашов «закусились» друг с другом около красной линии. Хоккеисты обменялись ударами клюшкой по ногам и едва не схватились за грудки. Но их партнёрам в итоге удалось успокоить ситуацию. Причиной конфликта стало то, что Тимашов, по мнению Бойкова, заехал на половину площадки «Динамо» – во время раскатки это запрещено правилами.
Сама игра тоже шла, что называется, «от ножа». Соперники не стремились отсиживаться в окопах и на регулярной основе зарабатывали голевые моменты. Шансов на успех было больше у «Северстали»: 10 из первых 40 минут матча череповчане провели в большинстве.
В третьем периоде гости всё же забили – и для этого им понадобилась одна передача. Давид Думбадзе пасом из борьбы вывел Дмитрия Моисеева один на один с Ильёй Коноваловым, и нападающий хладнокровно переиграл вратаря.
«Динамо» бросило все силы на созидание и вскоре добилось для себя удаления. Позиционные атаки команде не удались, а вот резкий вход в зону в исполнении Максима Джиошвили пришёлся очень кстати – 1:1. 26-летний форвард забросил четвёртую шайбу в карьере, и любопытно, что три из них побывали именно в воротах «Северстали».
Исход встречи решился в серии буллитов. Владислав Подъяпольский пропустил с двух первых же бросков, и Андрей Разин решил заменить его на Дмитрия Шугаева. Рокировка не помогла: череповецкие нападающие забить не сумели, а Шугаев пропустил от бывшего одноклубника – Владислава Кодолы.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 13 октября
- 13 октября 2022
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00:12
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00:07
- 12 октября 2022
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23:59
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23:55
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23:15
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23:05
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22:58
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22:51
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22:47
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22:42
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22:41
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22:40
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22:32
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22:30
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22:28
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22:01
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21:54
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21:24
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21:00
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20:45
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20:34
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19:56
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19:54
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19:39
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19:27
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19:15
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19:09
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18:57
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18:47
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18:34
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17:58
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17:56
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17:40
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17:15
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16:51