Игроки «Динамо» и «Северстали» подрались на клюшках ещё до начала матча. Итоги дня КХЛ

12 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись два матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Ак Барс» не нашёл контраргументов во встрече с «Металлургом». Команда Ильи Воробьёва с первых минут матча захватила преимущество и с ходу получила несколько голевых возможностей. Поначалу с угрозами справлялся вратарь казанцев Амир Мифтахов, но на шестой минуте не выручил и он: белорусский защитник Владислав Ерёменко подключился к стремительной контратаке и, не сближаясь, перехитрил голкипера точным броском. В конце отрезка Денис Зернов заработал буллит, уверенно реализовал его и увеличил фору до двух шайб.

Во второй двадцатиминутке «барсы», казалось бы, отквитали одну шайбу, однако на видеопросмотре судьи обнаружили офсайд и взятие ворот отменили. Зато незадолго до второго перерыва уральцы забросили ещё: Егор Коробкин дальним броском вновь огорчил Мифтахова. В третьем периоде «Ак Барс» усилиями Ильи Сафонова сократил отставание в счёте, но «Магнитка» своего не упустила и последнее слово в матче оставила за собой: четвёртую шайбу в исполнении магнитогорцев забросил Никита Коростелёв.

После двух поражений подряд – от московского «Динамо» и «Авангарда» – «Магнитка» возвращается в погоню за «Автомобилистом», который остаётся лидером Восточной конференции. Впрочем, дальше «сталеварам» не будет легко: их следующие соперники – «Торпедо» и всё те же «Ак Барс» с «Авангардом».

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«Динамо» и «Северсталь», имеющие богатую историю взаимоотношений, в том числе в плей-офф, сыграли в Москве. Страсти внутри противостояния закипели уже на раскатке. Сергей Бойков и Николай Тимашов «закусились» друг с другом около красной линии. Хоккеисты обменялись ударами клюшкой по ногам и едва не схватились за грудки. Но их партнёрам в итоге удалось успокоить ситуацию. Причиной конфликта стало то, что Тимашов, по мнению Бойкова, заехал на половину площадки «Динамо» – во время раскатки это запрещено правилами.

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Сама игра тоже шла, что называется, «от ножа». Соперники не стремились отсиживаться в окопах и на регулярной основе зарабатывали голевые моменты. Шансов на успех было больше у «Северстали»: 10 из первых 40 минут матча череповчане провели в большинстве.

В третьем периоде гости всё же забили – и для этого им понадобилась одна передача. Давид Думбадзе пасом из борьбы вывел Дмитрия Моисеева один на один с Ильёй Коноваловым, и нападающий хладнокровно переиграл вратаря.

«Динамо» бросило все силы на созидание и вскоре добилось для себя удаления. Позиционные атаки команде не удались, а вот резкий вход в зону в исполнении Максима Джиошвили пришёлся очень кстати – 1:1. 26-летний форвард забросил четвёртую шайбу в карьере, и любопытно, что три из них побывали именно в воротах «Северстали».

Исход встречи решился в серии буллитов. Владислав Подъяпольский пропустил с двух первых же бросков, и Андрей Разин решил заменить его на Дмитрия Шугаева. Рокировка не помогла: череповецкие нападающие забить не сумели, а Шугаев пропустил от бывшего одноклубника – Владислава Кодолы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 13 октября