Г. Орлов: нужны штрафы за открытую калитку, чтобы не повторялась история Бардакова

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в хоккейных правилах необходимо регламентировать действия сервисменов, открывающих калитку, чтобы избежать ситуаций, подобных травме Захара Бардакова.



«Даже смотреть видео с травмой Захара Бардакова страшно. Человек на полной скорости влетел в острый угол – такое столкновение опасно для жизни! Можно сказать, что Захар родился в рубашке, но, с другой стороны, он явно получил серьёзную травму и будет долго лечиться. Разумеется, всё произошло по стечению обстоятельств, но сервисмен «Локомотива» обязан быть внимательнее в подобных ситуациях. Он явно не первый год в хоккее, должен разбираться: когда два игрока разных команд катятся к борту, скорее всего, последует силовой приём. Надо было быстрее закрывать эту калитку!

Ситуация с Бардаковым – повод задуматься о несовершенстве хоккейных правил. Говорят, правила дорожного движения написаны кровью. Так и здесь – когда происходит такая ситуация, нужно сразу реагировать и вводить новые правила. Как-то регламентировать открытие этой калитки – запрещать открывать, когда шайба находится на ближней стороне площадки, или вообще открывать только во время пауз в игре. Хоккеисты сейчас достаточно рослые, они легко перепрыгивают через борт – могут обойтись и без калитки во время смен.

Почему бы за неправильное открытие калитки не ввести двухминутный командный штраф и не давать бы пять минут, если кто-то получил травму, как это было с Бардаковым? У любого человека, который работает на опасном производстве, есть инструктаж и ответственность. Пусть они появятся и у сервисменов, которые открывают и закрывают калитку, – это тоже опаснейший элемент в хоккее», — сказал Орлов в интервью «Чемпионату».

Напомним, во втором периоде матча СКА с «Локомотивом» в одном из моментов в борьбе за шайбу между форвардом хозяев Артуром Каюмовым и нападающим питерцев Захаром Бардаковым форвард гостей попал коленом в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.