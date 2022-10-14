«Я ещё молод, слева места немного». Панарин пошутил об игре Лафренье на правом краю

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин намекнул, что ему комфортно играть на левом фланге атаки, и рассказал об игре партнёра по звену форварда Алекси Лафренье.

«На левом краю места немного, я ещё молод. Вероятно, ему надо учиться [играть справа]», — цитирует Панарина Nypost.

Лафренье после травмы Виталия Кравцова занял место на правом фланге в звене с Артемием Панариным и Винсентом Трочеком.

Российский нападающий в сегодняшнем матче с «Миннесотой» набрал четыре (1+3) очка и стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Панарин делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом. У обоих форвардов в копилке по пять очков за два проведённых матча.