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«Как будто уже свой». Ярослав Дыбленко — об адаптации в ЦСКА

«Как будто уже свой». Ярослав Дыбленко — об адаптации в ЦСКА
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Защитник Ярослав Дыбленко поделился мыслями об адаптации в ЦСКА. Прошлый сезон российский хоккеист провёл в «Сочи», а летом 2022 года перешёл в стан армейцев.

«Не приходил в ЦСКА заменять кого-то. Я пришёл со своей игрой — у меня другой типаж. Сейчас уже понимаю тренерские задачи, да и с партнёрами понимаем друг друга лучше. Я как-будто уже свой человек в команде. Влился в коллектив — всё нормально», — сказал Дыбленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 17 встречах Фонбет Чемпионата КХЛ за московский клуб, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, суммарно набрав четыре очка при показателе полезности "-1".

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