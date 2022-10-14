Защитник ЦСКА Дыбленко: не самый лучший старт сезона? Прошлый чемпионский год был такой же
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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился мыслями о не самом удачном старте сезона для московского клуба.
«Не самый лучший старт ЦСКА? Прошлый чемпионский год был такой же. У нас всё хорошо. Да и старт сезона вполне нормальный. Мы продолжаем работать. В регулярном чемпионате 68 матчей и плей-офф. Впереди нам предстоит очень много работы. Сейчас выиграли четыре матча подряд — хороший результат. К тому же у нас был тяжёлый Дальний Восток. Календарь построен так, что всё по-серьёзному: приехали, день выходного, тренировка, раскатка, матч», — сказал Дыбленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ЦСКА в 17 встречах нынешнего сезона набрал 23 очка. Армейцы занимают шестое место в Западной Конференции.
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