Защитник ЦСКА Дыбленко: не самый лучший старт сезона? Прошлый чемпионский год был такой же

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился мыслями о не самом удачном старте сезона для московского клуба.

«Не самый лучший старт ЦСКА? Прошлый чемпионский год был такой же. У нас всё хорошо. Да и старт сезона вполне нормальный. Мы продолжаем работать. В регулярном чемпионате 68 матчей и плей-офф. Впереди нам предстоит очень много работы. Сейчас выиграли четыре матча подряд — хороший результат. К тому же у нас был тяжёлый Дальний Восток. Календарь построен так, что всё по-серьёзному: приехали, день выходного, тренировка, раскатка, матч», — сказал Дыбленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ЦСКА в 17 встречах нынешнего сезона набрал 23 очка. Армейцы занимают шестое место в Западной Конференции.