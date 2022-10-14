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Тренер «Автомобилиста» — о стычке Кормье: без драк нет хоккея, он постоял за команду

Тренер «Автомобилиста» — о стычке Кормье: без драк нет хоккея, он постоял за команду
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы в матче с «Ак Барсом» поделился мыслями о драке между Патрисом Кормье и Никитой Евсеевым.

«Не теряем темп с большим количеством травм? Это эмоции ребят, они хотят заслужить место в основе. Это здорово, что у нас есть такое подкрепление, надеюсь, они будут прогрессировать. Выход Маттссона на буллиты? Бобков был в Казани, возможно, их тренер вратарей подсказал бы игрокам, куда ему бросать.

Когда вернутся в строй травмированные? У ребят есть длинные сроки восстановления. Макеев? После нового года выйдет, позже всех, январь, скорее всего. Из остальных ближе всех Да Коста к возвращению. Насколько оправдана драка со стороны Кормье? Хоккей — мужская игра, без драк нет хоккея, он постоял за себя, за команду, и игра перевернулась немного в тот момент. Неучев бил первый буллит? На него возлагаются надежды, из-за этого дали пробить первым», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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