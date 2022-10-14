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Нападающий «Куньлуня» побил рекорд Яромира Ягра

Нападающий «Куньлуня» побил рекорд Яромира Ягра
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип забросил шайбу в ворота «Северстали» во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ и продлил свою результативную серию до шести матчей. Благодаря этому 37-летний форвард смог побить один из рекордов Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба китайской команды в «телеграме».

Ип стал первым игроком в истории КХЛ в возрасте 37+ лет, которому удалось забросить в шести матчах подряд. Таким образом, он побил рекорд легендарного Яромира Ягра.

В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

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