В «Вашингтоне» высказались о судьбе главного тренера Лавиолетта после неудачного старта

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением об успехах главного тренера команды Питера Лавиолетта. Контракт с наставником подходит к концу после сезона-2022/2023.

«Он проделал для нас хорошую работу. У нас было обсуждение [нового соглашения] в конце прошлого сезона. Я думаю, что мы оба на одной волне. Не вижу никаких проблем в будущем», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Напомним, клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», проиграв матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3), впервые за последние 10 лет начал сезон с двух поражений подряд. В последний раз так же неудачно столичный клуб начинал сезон-2012/2013. В том году «Вашингтон» проиграл четыре матча на старте регулярного чемпионата НХЛ.

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