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«Вашингтон Кэпиталз» выдал худший старт сезона НХЛ за последние 10 лет

«Вашингтон Кэпиталз» выдал худший старт сезона НХЛ за последние 10 лет
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Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» после сегодняшнего поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3) впервые за последние 10 лет начал сезон с двух проигрышей подряд. В последний раз так же плохо столичный клуб начинал сезон-2012/2013. В том году «Вашингтон» проиграл четыре матча на старте регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне «Вашингтон» не реализовал ни одной из девяти попыток большинства. Хуже «столичных» по этому показателю только «Нэшвилл», который имел 12 шансов реализовать лишнего игрока и ни разу ими не воспользовался.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пока не отметился очками в текущем сезоне. За два проведённых матча форвард имеет показатель полезности «-3». Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома 16 октября с «Монреалем».

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