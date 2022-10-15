Нападающий ЦСКА Полтапов: есть мысли, что когда-нибудь уеду в НХЛ

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, что не торопится покидать армейский клуб для игры в НХЛ.

«Есть мысли, что когда-нибудь уеду в НХЛ. Но у меня ещё три года контракта с ЦСКА. Сейчас думаю только о своей команде. Сначала надо себя проявить в КХЛ, как Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Доказать, что ты тут звезда, а потом уже ехать в НХЛ», — сказал Полтапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне 19-летний форвард забросил три шайбы в 17 проведённых матчах. ЦСКА после 17 игр имеет в своём активе 23 очка. Московский клуб расположился на шестой строчке Западной конференции КХЛ.



Следующий матч ЦСКА проведёт с московским «Динамо» 17 октября. Начало матча — в 19:30 мск.