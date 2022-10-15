Наставник «Сибири» Мартемьянов: терять было нечего и мы пошли вперёд

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 Б).

«Хорошая боевая игра была. В первом периоде соперник был мобильнее, поддушили нас, забили хорошие две шайбы. В перерыве с парнями поговорили, терять уже было нечего, и мы пошли вперёд. Второй период был очень хороший, переломный. Ну а по буллитам — спортивная злость была, проявили мастерство и вытащили матч. Нужные два очка, двигаемся дальше, начинаем подготовку к матчу в Нижнекамске.

Сказалось ли на «Сибири» раннее начало матча? Скажу честно, я так не думаю. Конечно, мы немного в неравных условиях были. У «Динамо» после последнего матча больше отдыха было, у нас где-то идёт наслоение, не хватало чуть-чуть концентрации. Плюс площадка непривычнее для нас, чем для «Динамо». Корректировки сделали перед вторым периодом, проще стали из зоны выходить, меньше ошибаться, и результат не заставил себя ждать.

Что в игре команды понравилось больше всего? Простота решений. При выходе из зоны, при завершениях атак. Голы практически все были трудовые.

Есть ли чёткий список игроков, который выходит бить буллиты? Смотрю по игре, но часть буллитёров у нас есть. И на каждой тренировке отрабатывается буллитная серия. Честно говоря, у нас вратари лучше ловят, чем забивают нападающие. Но сегодня прорвало, молодцы», — цитирует Мартемьянова сайт «Сибири».