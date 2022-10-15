«Такие победы вдохновляют». Главный тренер «Адмирала» Тамбиев — об игре с «Авангардом»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (4:3 Б) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Конечно, мы очень довольны, что смогли переломить не в нашу пользу складывающийся матч. Тем более здесь, в присутствии полной арены, против «Авангарда». Такие победы вдохновляют команду. Команда проявила характер, силу воли. Такие победы запоминаются. Благодарен ребятам, что играли до конца. После второго периода сделали перестановки в звеньях – это сработало», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Следующий матч «Авангард» проведёт в гостях с магнитогорским «Металлургом» 17 октября (17:00 мск). «Адмирал» примет дома подмосковный «Витязь» 18 октября (12:30 мск).
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