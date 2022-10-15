Нападающий «Авангарда» Жарков: расслабились в своей башке и думали, что игра уже сделана

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков прокомментировал поражение от «Адмирала» со счётом 3:4 Б.

«Расслабились в своей башке и думали, что игра уже сделана. Мы только начинаем перезагружать свою игру, надо было сыграть попроще. Расслабление идет от счёта 3:1 и от того, что у нас получается. Первый и второй периоды провели здорово, потом подумали: «Ну всё, сейчас забьём своё». А получается наоборот, соперник начинает играть более авантюрно, мы тоже начинаем и получаем голы в свои ворота.



Мой гол? Спонтанно получилось, Федя (Малыхин) здорово зашёл в зону, оставил, я подобрал шайбу, понял, что на ближнюю уже не вылезти, пришлось за ворота ехать.



После смены главного тренера стали больше играть с шайбой, стало больше доверия к каждому игроку. Появилось понимание, что каждый игрок может принести пользу, находясь на льду», — цитирует Жаркова Sport24.