Нападающий «Авангарда» Жарков: расслабились в своей башке и думали, что игра уже сделана

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков прокомментировал поражение от «Адмирала» со счётом 3:4 Б.
«Расслабились в своей башке и думали, что игра уже сделана. Мы только начинаем перезагружать свою игру, надо было сыграть попроще. Расслабление идет от счёта 3:1 и от того, что у нас получается. Первый и второй периоды провели здорово, потом подумали: «Ну всё, сейчас забьём своё». А получается наоборот, соперник начинает играть более авантюрно, мы тоже начинаем и получаем голы в свои ворота.
Мой гол? Спонтанно получилось, Федя (Малыхин) здорово зашёл в зону, оставил, я подобрал шайбу, понял, что на ближнюю уже не вылезти, пришлось за ворота ехать.
После смены главного тренера стали больше играть с шайбой, стало больше доверия к каждому игроку. Появилось понимание, что каждый игрок может принести пользу, находясь на льду», — цитирует Жаркова Sport24.
- 15 октября 2022
-
18:34
-
18:26
-
18:17
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:24
-
17:16
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:55
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:13
-
16:12
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
14:51
-
14:50
-
14:43
-
14:35
-
14:09
-
13:55
-
13:28
-
12:49
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:43
-
10:26
-
10:03
-
09:42