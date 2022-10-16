«Это была тяжёлая работа, мы сражались». Лавиолетт — о первой победе «Вашингтона» в сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал первую победу столичной команды в сезоне-2022/2023 НХЛ.

«Мы боролись, это был не открытый хоккей, это была тяжёлая работа, которая продолжалась в течение 60 минут. Поэтому мы придерживались этого плана на игру и сражались, когда уступали со счётом 1:0, так что это было хорошо», — цитирует тренера Washingtonhockeynow.com.

«Вашингтон» одержал первую победу после двух поражений подряд на старте сезона НХЛ. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей в большинстве на Ти Джея Оши. Овечкин забил гол в первом периоде, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда. Первым синюю линию пересёк белорусский нападающий Алексей Протас. В концовке матча Овечкин попал в штангу пустых ворот.