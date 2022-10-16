Куликов по итогам матча с «Айлендерс» заработал «-4» и пропустил эффектный силовой приём

Защитик «Анахайм Дакс» Дмитрий Куликов в сегодняшнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» заработал показатель полезности «-4». Россиянин стал худшим в своей команде по этому показателю. «Анахайм» в прошедшем матче разгромно уступил со счётом 1:7.
В середине игры российский защитник пропустил мощный силовой приём от нападающего «островитян» Оливера Вальстрёма и отлетел в сторону.
Напомним, перед стартом сезона-2022/2023 российский защитник был обменян из «Миннесоты Уайлд» на будущую компенсацию. В сезоне-2021/2022 Куликов провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и отметился 24 (7+17) очками при показателе полезности «+23», однако не лучшим образом сыграл в плей-офф. Он принял участие только в первой и последней играх серии с «Сент-Луис Блюз», сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «-4».
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