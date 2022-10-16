Новиков — о защитнике Романове: он бесстрашный, готов перекусать всю пятёрку соперника

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о перспективах российского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова в НХЛ.

«Об Овечкине нужно сейчас меньше говорить. Он на таком уровне, что то, что он не забил в двух матчах – это не самое главное. Главное – перспектива команды, а она не очень хорошая. Большие успехи в «Вашингтоне» видятся с трудом. Думаю, что владельцы команды озабочены перспективой замены Овечкина.



«Тампа» хорошо идёт, «Флорида» выиграла один матч. Романов сражается. Год назад я беседовал с его папой и сказал, что Саша попал в очень сложную команду. «Монреаль» очень много играет в обороне, и мне его даже жалко было. Саша – своеобразный защитник. Он очень полезен в подыгрыше как хавбек. Могу сравнить его с Полом Коффи. Он бесстрашный, готов броситься под шайбу и перекусать всю пятёрку соперника, что не совсем нужно. У него очень много желания. Думаю, что со временем мы увидим очень яркого защитника на уровне НХЛ. В этом я убеждён. Так вот, когда я его отцу сказал, что Александр попал в очень сложную команду, мне очень понравился ответ отца. Он не стал мне подыгрывать и сказал: «Пусть терпит». И это меня поразило. Этот переход дал ему хороший импульс, и мы можем увидеть очень сильного игрока.

Рад за Наместникова. Мы много говорили про игроков, которые являются маленькими винтиками, и они всегда пользовались у меня уважением. Не радоваться за них – неправильно. Влад очень хорошо играет за «Тампу». Желаю всем нашим ребятам удачи и здоровья!» — цитирует Новикова «РБ Спорт».