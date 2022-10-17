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Чешский защитник «Адмирала» вспомнил об игре под руководством Андрея Разина

Чешский защитник «Адмирала» вспомнил об игре под руководством Андрея Разина
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Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о работе с нынешним тренером «Северстали» Андреем Разиным.

«Он отличный тренер. У него есть свой взгляд на игру, своя тактика, свой стиль. Он здорово работает в «Северстали». Из года в год команда показывает хорошие результаты. Иногда мне было непросто объяснить ему что-то, но никаких плохих слов в его адрес я сказать не могу. Что касается меня, то я не забивал и не набирал очков в «Северстали», поэтому наши пути разошлись.

В тот момент мы с женой ждали второго ребёнка — это был довольно напряжённый период моей жизни. На самом деле игра в «Северстали» стала для меня хорошей возможностью для старта в КХЛ. В клубе мне всё объяснили перед расставанием, так что всё было понятно и прозрачно», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником:

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