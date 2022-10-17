Иностранный капитан «Адмирала» — о коммуникации с партнёрами: пытаюсь быть лидером на льду

Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о коммуникации с партнёрами по команде.

«Я стараюсь понемногу говорить на русском в раздевалке. Стараюсь побольше общаться с российскими игроками. Я пытаюсь быть в первую очередь лидером на льду, показывать парням пример хорошей работы, не сдаваться ни в один из моментов игры. Для меня это первоочередные цели», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером, Михалом Криштофом.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником: