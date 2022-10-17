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Иностранный капитан «Адмирала» — о коммуникации с партнёрами: пытаюсь быть лидером на льду

Иностранный капитан «Адмирала» — о коммуникации с партнёрами: пытаюсь быть лидером на льду
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Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о коммуникации с партнёрами по команде.

«Я стараюсь понемногу говорить на русском в раздевалке. Стараюсь побольше общаться с российскими игроками. Я пытаюсь быть в первую очередь лидером на льду, показывать парням пример хорошей работы, не сдаваться ни в один из моментов игры. Для меня это первоочередные цели», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером, Михалом Криштофом.

Читайте полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником:

«Сейчас я не такой мечтатель, каким был». Главный чех КХЛ — о Ягре, сборной и «Адмирале» «Сейчас я не такой мечтатель, каким был». Главный чех КХЛ — о Ягре, сборной и «Адмирале»
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