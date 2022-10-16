Форвард «Трактора» Пулккинен прокомментировал победный матч с «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» (5:2).
«Это был хороший матч, думаю, что пока лучший в сезоне. У нас были трудности, особенно с домашними играми, но наши болельщики просто замечательные, они поддерживали нас, даже когда мы проигрывали. Сегодня собралась полная арена, и мы забили пять голов, победили такую хорошую команду, как казанский «Ак Барс», поэтому мы определённо делаем шаги в правильном направлении.
Пару слов о моём голе? Это был отскок. Я видел, что никто не контролирует шайбу, так что вступил в игру и повезло забросить её в ворота. У меня тоже были трудности с голами, так что хорошо, что забил один, это придаст чуть больше уверенности, а от уверенности в хоккее зависит очень многое. Есть уверенность – забиваешь голы.
Почему не получилось забить 5 на 3? Думаю, что большинство было хорошим. У нас были моменты, я нанёс много бросков. Это был первый раз, когда мы играли 5 на 3 в большинстве, полные две минуты, мне обидно, что не забили. Но мы выиграли со счётом 5:2, и вроде неважно, что мы не забили, но как игроку мне хочется, чтобы мы реализовывали такие моменты.
Придаст ли эта победа необходимый заряд, чтобы взять реванш у «Авангарда»? Думаю, что все в раздевалке радуются победе. Можно насладиться победой полчаса, а потом сконцентрироваться на следующей игре. Это был важный матч, если мы будем играть таким же образом, как играли сегодня вечером, то у нас очень хорошие шансы на победу.
Можно ли сказать, что команда прогрессирует и нашла свою игру? Как я сказал, у нас были трудности, не было побед, не получалось забивать, так что победить сегодня и забросить пять шайб – это хорошо для каждого. Любому игроку приятно видеть, как его команда забивает гол. Так что ребята наберутся уверенности, мы идём в правильном направлении», — приводит слова Пулккинена сайт «Трактора».
- 16 октября 2022
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