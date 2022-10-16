Главный тренер «Спартака» Миронов прокомментировал поражение в матче с «Куньлунем»

Наставник «Спартака» Борис Миронов назвал причины поражения в матче с «Куньлунем» (0:3).

«Создали уйму моментов, надо было забивать. Хочу похвалить вратаря «Куньлуня», он молодец, выиграл матч для своей команды. Надо реализовывать то, что создаём. Сами допустили сегодня две грубые ошибки. Например, первый гол — у нас центральный не принял пас, поехал меняться, и получили гол. Надо в таких ситуациях доигрывать. Умудрились ошибиться и тогда, когда сняли вратаря, когда пытались отыграться.

Сегодня по некоторым моментам в паре звеньев что-то получалось, что-то нет, поэтому перед следующим матчем, возможно, снова будут перестановки в звеньях.

Повлияло ли на нас то, что судьи не засчитали гол в первом периоде? Там не было гола», — цитирует Миронова сайт КХЛ.