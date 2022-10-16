«Тут приятно: утром можно позагорать, вечером — играть». Андрей Разин — о Сочи

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Сочи» (2:1).

«Когда я был тренером и «Автомобилиста», и «Северстали», в Сочи всегда были захватывающие игры. То мы уступали, а потом в концовках выигрывали, то мы здесь 3:0 побеждали, проигрывали 0:4. Сегодня первая игра, когда было более-менее спокойно. Тут приятно играть в хоккей: утром можно позагорать, вечером — играть.

Хорошо, что сегодня всё удачно закончилось. Контролировали игру, хорошо сыграли первый период, второй — нормально. До счёта 2:0 всё контролировали, но потом дали сопернику вдохнуть воздуха. В концовке, кроме штанги, особых моментов не допускали. Почему во втором периоде соперник доминировал? У нас было много потерь. В первом периоде у нас было много позиционных атак, а у соперника — ни одной. А во втором периоде ребята установку не выполняли, было много потерь на синей линии, которые приводили к контратакам. Соперник играл дисциплинированно, накладывали смены, много бросали.

Жабреев — парень ещё молодой, хотя с именем, фамилия была на слуху. На предсезонке была травма, сейчас он в полной кондиции. Может сыграть с краю, может и в центре. Последние матчи неплохо провёл, не хочется сглазить. Сейчас в самолёте покушаем, поспим — лететь долго. Главное выспаться, чтобы быстрее восстановиться», — приводит слова Разина сайт КХЛ.