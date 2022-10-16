Наставник «Куньлуня» Айрленд: один вратарь выиграть матч не может

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд дал свой комментарий после победы над «Спартаком» (3:0).

«Превосходную работу провёл наш вратарь. Сегодня ребята старались, сражались до последнего, старались сделать всё, что от них зависело. Но всё же мы пропустили большое количество бросков, которые могли заблокировать. К тому же стоит поработать над владением шайбой. В первом периоде, особенно в самом начале, сыграли недостаточно быстро, говорили с командой об этом в перерыве, дальше подтянулись, стало лучше. Мы знаем, насколько силён «Спартак», было важно выиграть у этой команды.

Борис Миронов сказал, что Джурасик один выиграл этот матч? Позволю себе немного не согласиться. Я всегда говорю, что один вратарь выиграть матч не может. Он может выиграть время, но кто-то должен и забивать, чтобы побеждать, Да, сегодня Джурасик был лучшим игроком, но вся команда постаралась, чтобы выиграть. Мы хотим больше требовать от себя, от команды, тем более что сезон — это марафон, а не спринт», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.