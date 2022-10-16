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Нападающий «Ак Барса» Галиев: шесть поражений подряд — это очень стыдно

Нападающий «Ак Барса» Галиев: шесть поражений подряд — это очень стыдно
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:5).

«Вспомню свою заброшенную шайбу? Вадик [Вадим Шипачёв] здорово сыграл на вбрасывании, выиграл вчистую. Я Славке отыграл шайбу, Славка отправил её Радику [Александру Радулову], Радик увёл на линию, диагональ, и я подстроился под неё. Коньком принял, увидел, что вратарь лежит. Спонтанный гол, получилось сбросить в пустые ворота.

Лучше сейчас пережить эту сложную серию, чем в дальнейшем? Да, один очень известный человек сказал мне, что лучше получить такую серию в начале чемпионата, чем в плей-офф. Нам всем очень стыдно перед собой, перед болельщиками, перед тренерским штабом. Шесть поражений подряд для «Ак Барса», для Татарстана это очень стыдно. Мы очень хотим переломить эту серию. Знаем, болельщики злятся, не понимают, что происходит с командой. Нам самим очень сложно, но мы надеемся на вашу поддержку. Надеемся, что мы вместе переживём этот момент и настанет белая полоса», — приводит слова Галиева сайт «Ак Барса».

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