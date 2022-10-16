Назаров: когда молодые набирают очки — радуемся, значит, мы делаем всё правильно

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с череповецкой «Северсталью» (1:2).
«Хотелось бы поблагодарить ребят, они выполнили установку. Просил играть построже, поагрессивнее. Уже стало получаться лучше, но реализация сегодня хромала. В обороне сыграли строго, много не удалялись, вот только реализация подвела. Забили лишь в конце, как следствие — проиграли. Но ребята бились, выкладывались, претензий ни к кому нет.
Наша философия — постоянно вводить свежую кровь, молодёжь. Давать шанс раскрываться. Когда молодые набирают очки — радуемся, значит, мы делаем всё правильно. Ребята растут, им нужно раскрываться. Тигран Яруллин сыграл неплохой матч, отметился передачей — так держать!
Фёдоров получил травму на раскатке, поэтому не играл. Пока не знаю, насколько серьёзно, доктор не доложил», — цитирует Назарова сайт КХЛ.
- 16 октября 2022
-
20:49
-
20:32
-
20:14
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
18:52
-
18:22
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:07
-
17:03
-
16:54
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:29
-
15:00
-
14:42
-
14:23
-
14:23
-
13:48
-
13:35
-
13:13
-
12:45
-
12:11
-
11:48