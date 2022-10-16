Назаров: когда молодые набирают очки — радуемся, значит, мы делаем всё правильно

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с череповецкой «Северсталью» (1:2).

«Хотелось бы поблагодарить ребят, они выполнили установку. Просил играть построже, поагрессивнее. Уже стало получаться лучше, но реализация сегодня хромала. В обороне сыграли строго, много не удалялись, вот только реализация подвела. Забили лишь в конце, как следствие — проиграли. Но ребята бились, выкладывались, претензий ни к кому нет.

Наша философия — постоянно вводить свежую кровь, молодёжь. Давать шанс раскрываться. Когда молодые набирают очки — радуемся, значит, мы делаем всё правильно. Ребята растут, им нужно раскрываться. Тигран Яруллин сыграл неплохой матч, отметился передачей — так держать!

Фёдоров получил травму на раскатке, поэтому не играл. Пока не знаю, насколько серьёзно, доктор не доложил», — цитирует Назарова сайт КХЛ.